Giovedì 18 e venerdì 19 agosto la biglietteria sarà aperta dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 sia per sottoscrivere abbonamenti che per acquistare biglietti per la gara.

Sabato 20 agosto biglietteria aperta dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18,45 solo per biglietti della gara. Il giorno gara non saranno sottoscritti abbonamenti.