Femminile: domenica trasferta contro la Novese

Domenica 12 gennaio alle ore 14:30 presso lo stadio comunale “ C. Girardengo” di Novi Ligure le grifoncelle scenderanno in campo contro la Novese nella gara valida per la decima giornata di Serie B. La sfida sarà diretta dal Sig. Gianquinto della sezione di Parma. Gli assistenti saranno Martone (Sez. Monza) e Pirola (Sez. Abbiategrasso).

Le altre partite

Cesena – Chievo

Cittadella – Lazio

Vittorio Veneto – Riozzese

Ravenna – Napoli

Roma CF – San Marino Academy