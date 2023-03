NAZIONALI | SULEJMANI IN GOL NELLA SFIDA ALLA SVIZZERA

Perugia, 26 marzo 2023 – Due presenze da titolare e una rete segnata. Questo il borsino personale dell’attaccante del Perugia Flavio Sulejmani nelle prime due gare del gruppo 8 di qualificazione all’europeo U17.

Dopo la sconfitta inaugurale nella seconda fase di qualificazione contro i campioni in carica della Francia (4-0, per Sulejmani 70 minuti), l’Albania ha pareggiato contro la Svizzera 1-1 con l’attaccante biancorosso in gol con un delizioso pallonetto per l’1-0 provvisorio. La Svizzera è pervenuta al pareggio con Romano al 21′ del secondo tempo.

Sarà decisiva la gara di martedì 28 marzo contro la Lettonia per decretare chi tra Albania e Svizzera riuscirà a staccare il pass per la fase finale che andrà in scena in Ungheria tra il maggio e il giugno prossimi.

(foto Federazione Albania, citare la fonte)