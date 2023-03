SETTORE GIOVANILE | RESOCONTO GARE 26 MARZO – Pausa per Primavera, Under 16 e 15, l’Under 17 compie il blitz a Salerno

Salerno, domenica 26 marzo 2023 – ore 15 – Campo sportivo “Vincenzo Volpe” – 23^ giornata Campionato UNDER 17 Serie A e B Girone C

SALERNITANA-PERUGIA 0-2

SALERNITANA: Ricci, Mundula, Barretta (30′ st Buonocore), Troise, Angellotti, Apetino, Sepe (35′ st Trombetta), Argento, Casile, Iorio (1′ st Coppola), Galdo (21′ st Fisio). A disp.: Pappalardo, Manuzzi, Vaccaro, Verde, Ramaglia. All.: De Santis

PERUGIA: Belia, Fucci (28′ st Ambrogi), Nikolopoulos, Fontanelli, Falasca (37′ st Petterini), Patrignani, Lickunas (37′ st Cottini), Bussotti, Torri (13′ st Barberini), Sadetinov (28′ st Astemio), Caprari (13′ st Nuti). A disp.: Bolzon, Goncalves, Nsyme Nzali. All.: Del Bene

ARBITRO: Palmieri di Avellino (Savino – Ciannarella)

RETI: 39′ st Patrignani, 41′ st Ambrogi

SALERNO – Passa nel finale il Perugia Under 17 di mister Giacomo Del Bene che dal “Volpe” di Salerno torna con i tre punti grazie alle reti di Patrignani e Ambrogi. Esordio con la maglia del Perugia per il difensore greco Leonidas Nikolopoulos.



Gara per larghi tratti guidata proprio dai biancorossi che vanno vicino al vantaggio in più occasioni: al 13′ una bella parata di Ricci toglie la palla calciata da Patrignani dall’incrocio. A metà del primo tempo è Caprari ad andare vicino al gol ma la sua girata finisce a lato. A tre minuti dall’intervallo è capitan Bussotti a sbucare in mischia ma la porta dei padroni di casa sembra stregata.



Nella ripresa va in rete lo stesso Bussotti ma il gol del difensore viene annullato per fuorigioco. Ancora assedio Perugia che al 20′ sbaglia con Nuti probabilmente l’occasione più ghiotta del match. Prova a bagnare l’esordio in biancorosso con il gol Nikolopoulos, ma è solo un preludio al blitz finale degli uomini di Del Bene che passano al 39′ con Patrignani che svetta di testa e sigla il provvisorio vantaggio. Tempo due giri di lancette e in mischia Ambrogi trova il raddoppio con il destro.

Vittoria sudata ma meritata per gli umbri che torneranno in campo, dopo il turno di riposo e la sosta pasquale del campionato, il weekend del 16 aprile tra le mura amiche del “Paolo Rossi” contro il Lecce.