ACADEMY | PROSEGUONO LE ATTIVITÀ CON LE ASSOCIATE

Perugia, 25 marzo 2023 – Proseguono le iniziative con le società affiliate al progetto Academy.

I ragazzi della società Asd Soccer San Pietro provenienti dalla Calabria hanno trascorso una giornata presso il centro sportivo “Paolo Rossi” svolgendo le esercitazioni dell’Academy Training insieme ai grifoncelli biancorossi. Prima di andare in campo però c’è stata l’accoglienza del vicepresidente del Perugia Calcio Mauro Lucarini che ha fatto gli onori di casa al presidente della società calabrese, Mirko Zicarelli. Presente anche il responsabile della Scuola Calcio biancorossa Francesco Tortolini e il collaboratore logistico organizzativo Football Academy Marco Barci. Una visita al museo e allo store biancorosso ha chiuso la giornata.

La società Asd Paperino San Giorgio ha invece ospitato il tecnico Academy Salvatore Cannito per un pomeriggio formativo che ha visto coinvolti tutti gli istruttori e tecnici della società della città di Prato. Stessa situazione per i tecnici Academy Marco Adriani e Andrea Colucci ospiti della società affiliata Asd Cori Montilepini (Latina) per una giornata all’insegna del divertimento.