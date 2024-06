70 minuti per il nostro Louis Agosti nella gara che l’Australia Under 20 ha disputato contro i pari età del Cile, nell’amichevole disputata a Santiago del Cile. Dopo il 2-2 nei tempi regolamentari, vittoria ai calci di rigore dei cileni per 3-2.

Domani si replica sempre in casa dei cileni.

Nella gara vs Uruguay invece il giocatore biancorosso era entrato negli ultimi 15 minuti, la sfida si è poi chiusa sul 3-3.