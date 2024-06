L’UNDER 11 VINCE IL TORNEO “panunti-fanelli”

Vittoria per i ragazzi biancorossi Under 11 al torneo “Panunti-Fanelli” che si è disputato lo scorso weekend a Tolentino (Macerata).

Un doppio applauso al gruppo guidato da mister Anselmo Gambini visto che la manifestazione era riservata alla categoria Under 12.

Due i gironi, Perugia inserito con Junior Jesina e Academy Civitanovese mentre l’altro raggruppamento era composto da Tolentino, Vieste e Recanatese.

Vittoria biancorosse sia contro lo Junior Jesina sia contro Academy Civitanovese che hanno permesso di accedere al triangolare finale insieme a Tolentino e Recanatese. Anche qui successi contro entrambe le formazioni nonostante l’eta inferiore dei ragazzi biancorossi.

Festa finale e foto di rito con la coppa.