MODENA-PERUGIA | I NUMERI DELLA SFIDA

Il Perugia nella 13^ giornata del girone di andata del campionato di Serie B 2022-2023 affronterà il Modena di mister Attilio Tesser nel pomeriggio di sabato 12 novembre allo stadio “Alberto Braglia”. Calcio d’inizio alle ore 14.

A dirigere l’incontro sarà il signor Davide Ghersini della sezione di Genova a dirigere Modena-Perugia. A coadiuvarlo gli assistenti Marcello Rossi di Biella e Federico Longo di Paola. Quarto ufficiale sarà Stefano Nicolini della sezione di Brescia. Al VAR (on site) Paolo Mazzoleni di Bergamo, AVAR (on site) Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno.

Il Modena ha vinto l’ultima sfida contro il Perugia in Serie B, dopo quattro gare di fila contro gli umbri in cui aveva raccolto solo due punti, senza mai segnare. Negli ultimi 2 precedenti in Lega Pro (stagione 2020/2021) due vittorie biancorosse sia all’andata che al ritorno.

Il Perugia ha vinto solo due delle 11 trasferte contro il Modena in Serie B (4N, 5P), di cui la più recente nel 1972 (2-0).

Il Modena non ha segnato nelle ultime due partite di campionato e potrebbe non trovare il gol per tre sfide di fila in Serie B per la prima volta da febbraio 2012, allo stesso tempo l’ultima volta che ha ottenuto due clean sheet consecutivi nel torneo cadetto è stata a febbraio 2016.

Il Perugia ha perso otto delle ultime 10 partite in Serie B (2V), tante quante nelle precedenti 38; gli umbri inoltre potrebbero non segnare per tre match di fila nel torneo cadetto per la prima volta da febbraio 2020 (quattro in quel caso).

In base al modello degli Expected Goals, il Perugia (-5,5) è la squadra che ha segnato meno gol (8) rispetto a quelli attesi in questo campionato (13.5), mentre il Modena ha una differenza tra reti e xG pari a 4.7 (16- 11.3), solo Brescia (4.9), Reggina (5.0) e Pisa (5.3) hanno fatto meglio.

Nicholas Bonfanti (tre reti) ha segnato un gol ogni 136 minuti in questo campionato, solo Samuele Mulattieri (123), Ettore Gliozzi (116) e Walid Cheddira (110) hanno una media minuti/gol migliore (minimo 400 minuti giocati).

Tra gli ex della gara c’è Diego Falcinelli che ha giocato due stagioni in B con il Perugia, per un totale di 66 presenze e 17 gol (post-season inclusa).

Federico Melchiorri è a sole due reti dall’eguagliare lo score realizzativo dello scorso campionato (cinque gol in 27 presenze).

LA PARTITA IN DIRETTA TV

Sky Sport, Dazn ed Helbiz Live.