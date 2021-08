MANUEL DE LUCA!

L’attaccante, nativo di Bolzano e che ha appena compiuto 23 anni lo scorso luglio, è cresciuto nel settore giovanile del Torino fino all’esordio in Coppa Italia il 3 gennaio 2018 contro la Juventus.

Per lui 51 presenze e 9 gol in Serie B con le maglie di Virtus Entella (19 gettoni e 3 reti) e lo scorso anno Chievo Verona (32 presenze e 6 reti più un altro gol in Coppa Italia. Ha anche vestito le maglie di Alessandria e Renate.

Benvenuto in biancorosso Manuel!