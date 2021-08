La Piselli confermata per la stagione 21/22 – Indosserà ancora la fascia da capitano

Anche quest’anno Giulia indosserà la fascia da capitano. “Per questo nuovo anno sono carichissima – riferisce l’attaccante classe 2000– e dopo questi anni fatti di alti e bassi la voglia e soprattutto la “fame” come dice la nostra allenatrice è tanta. Le aspettative colletive sono creare un bel gruppo, unito e che sappia lottare. Per quanto riguarda il personale ovviamente è riuscire a fare un buon campionato e riscattarmi dopo le precedenti stagioni in serie B. Lo scorso anno purtroppo c’è mancato un pizzico di esperienza e a volte di fortuna. Il cuore in alcune partite non è bastato.Credo che quest’ anno avremo bisogno di ragazze con tanta voglia di vincere, riscattarsi e divertirsi, e siamo consapevoli che il nostro staff lavora costantemente per far sì che questi obiettivi vengano raggiunti“.