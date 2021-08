UN’ALTRA RICONFERMA | ILENIA SERLUCA

“Affronterò questa stagione cercando di dare il massimo – riferisce Ilenia, 25 presenze nella passata stagione e solo una gara saltata per squalifica– per cercare un riscatto dalle due passate stagioni visto che dal punto di vista dei risultati non abbiamo avuto molte soddisfazioni. Per quest’anno credo che uno dei fattori su cui puntare sia la grinta e l’unione del gruppo, che a mio avviso sono sempre i punti chiave per cercare di ottenere dei buoni risultati“.