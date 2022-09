UNDER 16, 1^ GIORNATA | SASSUOLO-PERUGIA 3-0

Sassuolo, domenica 25 settembre 2022, ore 14:30 – Mapei Football Center – 1^ giornata Campionato Nazionale UNDER 16 Serie A e B

SASSUOLO: Mantini, Campani (39’ st Pracek), Gentile (39’ st Petito), Longano, Appiah, Sibilano, Bolondi, Mussini (33’ pt Penta), Chiricallo (39’ st Baldari), Goulart (20’ st Ardizzone), Trolese (39’ st Belicchi). A disp.: Nyarko, Guerzoni, Piccirillo. All.: Maurizio Neri.

PERUGIA: Romagnoli (10’ st Belia), Massari (10’ st Hajri), Duro, Liberti (1’ st Monaco), Barboni, Mori (16’ st Romani), Montagna (26’ st Calzoni), Pirani, Giordani (16’ st Noce), Testerini (1’ st Cresci), Bevilacqua. A disp.: Prete. All.: Simone Papini.

ARBITRO: Sig. Marco Melloni di Modena (Sucri – Simmini)

RETI: 35’ pt e 37’ st Chiricallo, 9’ st Trolese

NOTE: ammonito Barboni al 42’ st

SASSUOLO – Esce sconfitto all’esordio il Perugia di mister Papini che però può essere soddisfatto del gioco espresso, nonostante le tre reti subite.

Nel primo tempo i biancorossi trovano buone trame di gioco mostrando anche un bel carattere senza alcun timore reverenziale. Al 35’ però è il Sassuolo a passare con il colpo di testa di Chiricallo che beffa Romagnoli. Nella ripresa pronti-via e Monaco, appena entrato, impiega poco più di un minuto a trovare la via del gol ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Dopo dieci minuti la rete di Trolese è una doccia fredda per i ragazzi biancorossi costretti anche a sostituire il portiere Romagnoli fermato dai crampi. Il Perugia ci prova ma i neroverdi chiudono il match con un buon palleggio e a pochi minuti dal termine trovano anche la terza rete ancora con Chiricallo.

Prossima gara in programma domenica 2 ottobre per la prima in casa contro la Fiorentina.