La Primavera prosegue la preparazione in vista della ripresa

Perugia, 24 febbraio 2021 – Dopo la ripresa del campionato e il turno di riposo già programmato da calendario si avvicina la data di esordio del gruppo di mister Formisano , sabato 27 febbraio ore 14:30 in casa del Matelica .

in questo periodo di pausa “forzata” però i ragazzi biancorossi hanno svolto con regolarità le sedute settimanali mostrando dedizione e impegno nonostante poi non si scendesse in campo. A monitorare il lavoro di staff e gruppo-squadra il Responsabile Settore Giovanile Jacopo Giugliarelli e il Responsabile Tecnico Piero Lombardi.

Nel frattempo il campionato “Dante Berretti” è ripreso con la seconda giornata dato che la prima si era giocata a fine ottobre. Alcune squadre hanno già 2 gare all’attivo mentre, dicevamo prima, il Perugia dovrà ancora fare il proprio esordio.