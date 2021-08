PERUGIA-ASCOLI AFFIDATA A VALERI DI ROMA 2

Perugia, 25 agosto 2021 – Sarà l’ internazionale Paolo Valeri della sezione di Roma 2 a dirigere Perugia-Ascoli , gara valida per la 2^ giornata di Campionato Lega Serie BKT, in programma sabato 28 agosto alle ore 20:30 presso lo stadio “R.Curi”.

A coadiuvarlo gli assistenti Orlando Pagnotta della sezione di Nocera Inferiore e Claudio Gualtieri sezione di Asti. Quarto ufficiale sarà Ermanno Feliciani della sezione di Teramo. Al Var Simone Sozza di Seregno, AVAR Alessio Tolfo di Pordenone.

Nei 5 precedenti con Valeri 4 vittorie (tutte in Lega Pro stagione 2005/2006 e 2006/2007, l’unica sconfitta che coincide con l’ultimo precedente a Livorno in Coppa Italia 4-1 stagione 2012/2013).

Arbitro internazionale dal 2011 e selezionato come addetto Var agli Europei del 2021, Valeri in questa stagione ha diretto Bodo Glimt-Valur 3-0, match valevole per le qualificazioni alla Conference League.