A.C. Perugia eSports King Tour: il 9 febbraio la terza tappa

É domenica 9 febbraio la data che tutti gli appassionati di esports devono segnarsi in rosso (anzi, in biancorosso) sul calendario. Il giorno dopo Perugia-Spezia avrà luogo la terza tappa dell’A.C. Perugia eSports King Tour. L’appuntamento è alle ore 14:30 presso il punto vendita King Sport & Style del Quasar Village di Corciano. Le modalità di iscrizione sono le stesse della seconda tappa: sarà necessario recarsi presso il punto vendita a partire da lunedì 3 febbraio e ritirare il proprio coupon che garantirà un posto fra i 32 disponibili. L’iscrizione è completamente gratuita. Il gioco utilizzato sarà FIFA 20 mentre la console sarà la PlayStation 4. Dai sedicesimi ai quarti di finale ogni tempo durerà 4 minuti e in caso di parità si andrà direttamente ai calci di rigore. Nelle due semifinali e nella finalissima i minuti per tempo saranno 6, se al novantesimo la situazione fosse ancora in equilibrio ci saranno due tempi supplementari e solo in extrema ratio si procederà alla roulette dei calci di rigore. Ogni giocatore potrà scegliere la squadra di club con cui giocare, non sarà possibile utilizzare le nazionali. Inoltre, i player potranno mettere il gioco in pausa fino ad un massimo di due volte ed esclusivamente a gioco fermo. Il vincitore parteciperà alla finalissima che si svolgerà a fine stagione contro gli altri vincitori di tappa. Ci saranno anche lo speaker Alessandro Petruio, la conduttrice Sara Zakipour, la mascotte PeGrì, il gamer ufficiale Celestino Terniqi e una rappresentanza della prima squadra del Perugia Calcio.