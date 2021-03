Jacopo Giugliarelli supera il corso di responsabile del settore giovanile

Perugia, 19 marzo 2021 – Un tassello di crescita professionale importante per il Responsabile del Settore Giovanile dell’AC Perugia Calcio, Jacopo Giugliarelli, che ha concluso con successo il corso promosso dal settore tecnico della Figc per l’abilitazione a svolgere il ruolo di “Responsabile di settore giovanile” nelle società professionistiche valido sia in Italia che in Europa.