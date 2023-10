Gabetti fornitore ufficiale di Lega Pro

Milano, 19 ottobre 2023 – Il Gruppo Gabetti, leader in Italia nell’intermediazione immobiliare, diventa fornitore ufficiale della Lega Pro, associazione della quale fanno parte le 60 società affiliate alla FIGC che partecipano al Campionato di Serie C Now.

Gabetti Property Solutions offrirà ai club associati una consulenza nella realizzazione di studi di fattibilità e progetti di riqualificazione di stadi e centri sportivi, nell’intento comune di dare supporto a club e amministrazioni comunali nel rinnovamento infrastrutturale degli impianti sportivi.

“Con questo accordo mettiamo a disposizione della Lega Pro le nostre competenze. – afferma Ferdinando Elefante, Direttore di Gabetti Sport – Il rinnovo degli impianti sportivi è un tema fondamentale per rilanciare lo sport italiano non solo professionistico, ma anche a livello amatoriale, riportando i ragazzi sui campi di calcio e di qualsiasi altro sport. È per noi motivo di orgoglio diventare fornitori ufficiali di Lega Pro, speriamo che questo sia solo l’inizio di una lunga collaborazione”.