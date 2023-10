JUVENTUS NEXT GEN-PERUGIA | ARBITRA LEONE DI BARLETTA

Perugia, 18 ottobre 2023 – Sarà il signor Domenico Leone della sezione di Barletta a dirigere Juventus Next Gen-Perugia, gara valida per la 9^ giornata del Campionato di Lega Pro Girone B in programma domenica 22 ottobre 2023 alle ore 14 allo stadio “Giuseppe Moccagatta”.

A coadiuvarlo gli assistenti Francesco Collu di Oristano e Emanuele Fumarulo di Barletta. Quarto ufficiale sarà Samuel Dania della sezione di Milano.

1 precedente con lui: la vittoria della Primavera biancorossa per 2-0 contro la Reggina del 2021. Quest’anno due gare in Lega Pro Serie C.