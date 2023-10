ALLA CANTINA BALDASSARRI L’EVENTO CON I PARTNER

Perugia, 19 ottobre 2023 – La Cantina Baldassarri di Collazzone ha fatto da cornice, nella serata di mercoledi, all’evento organizzato dall’A.C. Perugia Calcio e che ha visto protagonisti i partner che in questa stagione collaborano con la società biancorossa.

Un’occasione di incontro, sinergia e reciproco scambio di idee: opportunità per fare networking tra il Club e le aziende in cui eccellenza e passione per il proprio lavoro danno vita a risultati straordinari.

Alla serata hanno partecipato il presidente Massimiliano Santopadre, la squadra al completo insieme allo staff tecnico e all’ufficio marketing del Perugia Calcio. Non è voluta mancare l’Assessore allo Sport del Comune di Perugia, Clara Pastorelli.

Un appuntamento che ha visto le porte della Cantina aprirsi agli ospiti, con Francesco Luchetti – uno dei nipoti del fondatore Luciano Baldassarri – a fare da “Cicerone” e accompagnarli nel tour di quella che dal 2005 è una tra le più moderne cantine del territorio umbro, dotata delle più avanzate tecnologie per la raccolta, conservazione e produzione di vino. L’evento è poi proseguito con la degustazione di prodotti della tradizione umbra accompagnati – naturalmente – dalle più prestigiose etichette firmate “Baldassarri”.

“Siamo onorati di aver ospitato un incontro così prestigioso insieme a tutta la società del Perugia Calcio – ha voluto sottolineare lo stesso Francesco al termine della serata – con la speranza di ritrovarci insieme per qualcosa di più bello dal punto di vista sportivo”.