FROSINONE-PERUGIA | INFO SETTORE OSPITI

Perugia, 2 novembre 2022 – AC Perugia Calcio, su comunicazione del Frosinone Calcio, informa che è iniziata la vendita dei biglietti per il settore ospiti del match Frosinone-Perugia, in programma sabato 5 novembre alle ore 16.15 presso lo stadio “Benito Stirpe” valida per la 12ª giornata di campionato Serie BKT.

Il circuito di riferimento è Vivaticket ed è possibile l’acquisto solo ed esclusivamente presso i punti vendita vivaticket, NO ON-LINE. I prezzi dei biglietti, comprensivi di prevendita sono di 15 euro, i bambini nati dal 01/01/2016 entreranno gratuitamente senza bisogno di alcun tagliando ma a loro non sarà riservato il posto a sedere. Non è necessario essere in possesso di Fidelity Card per l’acquisto del biglietto.

I tagliandi per il settore ospiti saranno in vendita fino alle 19 di venerdì 4 Novembre.

Ricordiamo altresì:



– Incedibilità del titolo di accesso;

– I residenti nella Regione Umbria non potranno acquistare i settori locali;

– Non saranno venduti i titoli di accesso il giorno della gara.