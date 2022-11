GIUDICE SPORTIVO | UN TURNO A IANNONI

Perugia, 2 novembre 2022 – Il Giudice sportivo, in merito alla gara di Campionato Serie B Perugia-Cittadella, ha inflitto un turno di squalifica a Edoardo Iannoni, per “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario“.

Pertanto il giocatore salterà la prossima partita di campionato in programma sabato 6 novembre contro il Frosinone.

Inoltre è stata inflitta alla società l’ammenda di 5.000 euro “per avere suoi sostenitori, al 46° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno che costringeva l’Arbitro ad interrompere la gara per circa trenta secondi“.