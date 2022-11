FROSINONE-PERUGIA | ARBITRA DI BELLO DI BRINDISI, AL VAR AURELIANO DI BOLOGNA

Perugia, 2 novembre 2022 – Sarà il signor Marco Di Bello della sezione di Brindisi a dirigere Frosinone-Perugia, gara valida per la 12^ giornata del campionato di serie BKT in programma sabato 5 novembre 2022 alle ore 16:15 allo stadio ‘Benito Stirpe-Psc Arena’ di Frosinone.

A coadiuvarlo gli assistenti Sergio Ranghetti di Chiari e Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore. Quarto ufficiale sarà Luigi Catanoso della sezione di Reggio Calabria. Al VAR Gianluca Aureliano di Bologna, AVAR Claudio Gualtieri di Asti.

1 precedente con lui (sconfitta nel derby lo scorso 18 settembre). Internazionale, quest’anno 3 gare in Serie A, 2 gare in Serie B, 2 in Europa League, 1 in Conference League e 1 in Nations League. In tutto 142 direzioni in Serie A e 58 in Serie B.