Biancorossi ancora a lavoro, allenamento congiunto con la Primavera

La squadra di mister Serse Cosmi si è ritrovata al centro sportivo biancorosso in preparazione alla prossima sfida di Coppa Italia e per proseguire i lavori in vista della ripresa del campionato di Serie BKT.

Dalle ore 15, sul campo centrale dell’antistadio Renato Curi, davanti ad un numeroso pubblico la squadra ha sostenuto un allenamento congiunto con la Primavera di mister Migliorelli: la gara è terminata 5 a 0 grazie alle reti di Falcinelli, Rosi, Nzita, Capone e Melchiorri.