Dieci giovani biancorossi convocati in Rappresentativa Lega Pro e tre ragazze in Rappresentativa nazionale Femminile

Perugia, 7 novembre 2023 – Terzo stage di inizio stagione per la Rappresentativa di Lega Pro del commissario tecnico Daniele Arrigoni.

Al Centro Tecnico Federale di Coverciano, dal 7 al 9 novembre, protagonisti saranno i 108 giovani delle categorie Under 17 Under 16 e Under 15 del centro Italia. Il raduno della Serie C prevede partitelle in famiglia alle ore 11:30 dei rispettivi giorni.

Ecco i giovani biancorossi convocati: Cosimo Mori e Andrea Giordani con l’Under 17, Leonardo Vinti, Christian Dottori, Elio Agnissan, Michelangelo Perugini e Francesco Merico con l’Under 16, Giorgio Bosi, Filippo Olimpieri e Nicolò Bendini con l’Under 15.

Sono tre invece le ragazze convocate da Marco Canestro, allenatore Rappresentativa nazionale Dilettanti Femminile, per il raduno in programma mercoledì 8 novembre presso l’impianto sportivo dell’ASD Savio Calcio a Roma. Chiara Riccardi, Alice Venturini e Caterina Bovini fanno parte delle 44 ragazze selezionate.

Per quanto riguarda invece la Rappresentativa Regionale Femminile, guidata dal tecnico Vania Peverini, sono sette le ragazze convocate per una giornata di allenamento in programma sempre mercoledì 8 novembre ore 19 presso il centro federale di Solomeo: Federica Annibaldi, Maddalena Benedetti, Arianna Cappelletti, Ludovica Chiasso, Elena Ciancaleoni, Elena Libera e Sara Olmi.