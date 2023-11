COPPA ITALIA, RIMINI-PERUGIA | INFO BIGLIETTI

È attiva la fase di prevendita per la partita Rimini-Perugia, in programma giovedì 9 novembre alle ore 17 e valida per il 2^ turno di Coppa Italia di Serie C NOW 2023-2024.

La vendita dei tagliandi per il settore ospiti CURVA OVEST sarà ONLINE sul sito www.vivaticket.it oppure presso i punti vendita VIVATICKET autorizzati della Regione Umbria.

Prezzo 7€ + prevendita PREZZO UNICO (dai 4 anni in salire)

Chiusura vendite per i settori dedicati agli OSPITI mercoledì 8 novembre ore 19

Il giorno della gara NON SARA’ POSSIBILE ACQUISTARE biglietti per il SETTORE OSPITI