SETTORE GIOVANILE | RISULTATI GARE 4-5 NOVEMBRE

Perugia, domenica 5 novembre 2023 – ore 16 – Centro sportivo Paolo Rossi – 7^ giornata UNDER 17 Serie C

PERUGIA-PINETO 6-0

PERUGIA: Romagnoli, Hajri (1’ st Cresci), Massari, Salustri, Mori (18’ st El Ouardi), Napolano (37’ st Merli), Mannarini (18’ st Rinalducci), Rondolini, Giordani (27’ st Calzoni), Barberini (37’ st Bevilacqua), Romani (27’ st Cardoni). A disp.: Belia. All.: Alessandro Nasini

PINETO: Bora, Di Giuseppe (1’ st D’Antonio), Aliprandi, Sebastiani (1’ st Brindisi (19’ st Cellinese)), Santuccione, Di Nardo Di Maio (1’ st Di Pardo), Di Russo, Di Berardino, Tupone, Cardinali, Savignani (1’ st Fracasso). A disp.: Pomante, Salladini, Di Felice, Dei Rocini. All.: Matteo Di Marzio

ARBITRO: Sara Lo Presti di Città di Castello (Ottobretti-Repace)

RETI: 12’ pt Napolano, 14’ pt Giordani, 38’ pt e 36’ st Barberini, 43’ pt Mori, 23’ st Rondolini

PERUGIA – Vittoria tennistica per il Perugia Under 17 che si impone tra le mura amiche del Paolo Rossi 6-0 contro il Pineto, rilanciandosi in classifica dopo un inizio di campionato complicato.

Ad aprire le danze é Napolano con un tiro dalla distanza al 12’ che porta avanti i suoi; passano appena due minuti e Barberini pesca in area Rondolini, il portiere ospite respinge corto e Giordani ne approfitta per raddoppiare. Nel finale di tempo dilaga il Perugia prima con Barberini che fa tris con un tiro a giro che scavalca Bora e poi con Mori pescato sugli sviluppi di un calcio d’angolo da Napolano.

Nella ripresa la partita è condizionata dal risultato, con le consuete girandole di cambi arrivano anche altre due reti per i padroni di casa: a metà secondo tempo è Rondolini a segnare la quinta rete con un destro da fuori all’angolino. A dieci minuti dal termine Barberini realizza la doppietta personale che vale il quinto timbro stagionale a una sola distanza dal capocannoniere del girone.

Prossimo impegno: Casertana-Perugia, domenica 12 novembre

– – – – – – – – – – – – – – – –

Perugia, domenica 5 novembre 2023 – ore 11:30 – Centro sportivo Paolo Rossi – 6^ giornata UNDER 16 Serie C

PERUGIA-BENEVENTO 4-2

PERUGIA: Vinti (36’ st Barbanera), Cingolani, Cantalino (1’ st Bevanati), Peruzzi, Cesarini, Brunori, Merico (36’ st Franceschini), Dottori, Mechelli (16’ st Fiorentini), Perugini (36’ st Ciani), Bellali (29’ st Agnissan). A disp.: D’Ovidio, Pepe, Condac. All.: Pierpaolo Anelli

BENEVENTO: Luongo, Kwete (29’ st Formicola), Correra (24’ st Cerbone), Del Gaudio (10’ st Bosso), D’Ambrosio, Pisani, Battista, Scalici (29’ st Cuozzo), Soprano (24’ st Iasevoli), Giuliano, Matrone (10’ st Infante). A disp.: Di Lauro, Di Martino. All.: Andrea Iuliano

ARBITRO: Maria Caciotto di Perugia (Tabarrini – Cappelloni)

RETI: 11’ e 26’ st Perugini, 29’ st Agnissan, 34’ st Fiorentini, 39’ st Cerbone, 41’ st Cuozzo

NOTE: ammoniti Perugini, Giuliano e D’Ambrosio. Espulso al 28’ st Battista (B).

PERUGIA – Vittoria prestigiosa per il Perugia Under 16 che si impone nettamente su una big del girone quale il Benevento e rimane saldamente al primo posto del girone C.

Partita scoppiettante sin dall’inizio, ma la prima palla gol è per il Benevento che dopo tre minuti con Giuliano colpisce il palo su punizione dalla distanza. All’ottavo si fa sentire anche il Perugia con Merico pescato dal lancio lungo di Vinti che si trova solo davanti al portiere ospite ma apre troppo il tiro. La prima frazione si chiude a reti bianche.

Sono invece ben sei i gol nella ripresa con il Perugia che si porta avanti addirittura 4-0: dopo una decina di minuti ci pensa Perugini a sbloccarla con una punizione che di destro porta avanti il Grifo; passa un quarto d’ora ed è ancora Perugini ad incanalare la partita anticipando il portiere con la punta dopo un’azione personale. Accusa il colpo il Benevento che in tre minuti subisce anche la terza rete questa volta ad opera del subentrato Agnissan. C’é gloria anche per Fiorentini che realizza il poker biancorosso. Calano i ritmi e i mister si affidano alla consueta girandola di cambi e negli ultimi minuti di gara il Benevento (che nel contempo resta anche in dieci) trova due reti che non bastano però a riaprire la contesa.

Prossimo impegno: Vis Pesaro-Perugia, domenica 12 novembre

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Perugia, domenica 5 novembre 2023 – ore 13 – Centro sportivo Paolo Rossi – 7^ giornata UNDER 15 Serie C

PERUGIA-PINETO 2-2

PERUGIA: Cataldo, Rosati, Massi (1’ st Pascucci), Seppoloni (1’ st Pelli), Santillo, Lalleroni (15’ st Citernesi), Meyou (15’ st Sabatino), Bosi, Bendini (1’ st Castroreale), Castellucci, Ulivieri (15’ st Fahmi). A disp.: Tarducci, Brunori, Olimpieri. All.: Gatti

PINETO: Pace, Santuccione, Ruggieri, Tuttolani, Iacobucci, Di Giacomo, Ruzzi, Baldacci, Romagnoli, Cordone (30’ st Cameli), Iezzone (30’ st Di Bello). A disp.: Vastano, Masciangelo, Berardinucci, Romanelli, De Falco, Lupinetti, Appignani. All.: Sabatelli

ARBITRO: Mattia Valentini di Città di Castello (Baha-Ponte)

RETI: 4’ pt Cordone, 30’ pt Romagnoli, 10’ st Castroreale, 28’ st Castellucci

PERUGIA – Recupera un doppio svantaggio il Perugia Under 15 di mister Gatti che rimane comunque in testa alla classifica complici i risultati delle altre gare.

Passa a sorpresa il Pineto dopo quattro giri di lancette con la rete di Cordone. Il Perugia accusa il colpo e alla mezz’ora è addirittura sotto per 2-0. Cambia molto all’intervallo mister Gatti e i ragazzi reagiscono con Castroreale, uno dei subentrati, che accorcia le distanze dopo dieci minuti dall’inizio della ripresa. Alla mezz’ora arriva anche il pari dei padroni di casa con Castellucci ma il forcing degli umbri non è sufficiente a ribaltare del tutto la gara.

Un punto che sta stretto al Perugia ma che conferma la grinta di un gruppo capace, ancora una volta, di recuperare da una situazione complicata.

Prossimo impegno: Casertana-Perugia, domenica 12 novembre

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Un weekend pieno di emozioni per i nostri piccoli grifoni Under 10 e Under 9 che nella giornata di sabato hanno affrontato, nei consueti test match, la Cremonese mentre nella giornata di domenica si sono confrontati con l’Inter ricevendo nel post gara il saluto del grande capitano e bandiera nerazzurra Javier Zanetti che ha posato per una foto e salutato con grande affetto tutto lo staff biancorosso.