CITTADELLA-PERUGIA | I NUMERI DELLA SFIDA

ll Perugia nella 30^ giornata del girone di andata del campionato di Serie B 2022-2023 affronterà il Cittadella di mister Edoardo Gorini, gara in programma sabato 18 marzo allo stadio “Druso”. Calcio d’inizio alle ore 14.

Sarà il signor Matteo Gualtieri della sezione di Asti a dirigere Cittadella-Perugia. A coadiuvarlo gli assistenti Fabio Schirru di Nichelino e Francesco Cortese di Palermo. Quarto ufficiale sarà Mauro Gangi della sezione di Enna. Al VAR Luca Banti di Livorno, AVAR Oreste Muto di Torre Annunziata.

Il Cittadella ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle ultime sei partite di Serie B contro il Perugia, dopo che non aveva ottenuto nemmeno una clean sheet nelle precedenti sette sfide contro gli umbri.

Bilancio in equilibrio tra Cittadella e Perugia in casa dei veneti in Serie B: una vittoria per parte e quattro pareggi.

Il Cittadella ha ottenuto 35 punti in 29 partite finora; nelle ultime sei stagioni di Serie B aveva sempre fatto meglio a questo punto della stagione – l’ultima in cui ha fatto peggio è stata la 2014/15 (34 punti).

Il Cittadella ha mancato l’appuntamento con il gol in sette partite casalinghe in questo campionato, nessuna squadra è rimasta a secco in più gare interne (sette anche il Benevento).

Il Perugia ha perso le ultime tre trasferte di Serie B, tante sconfitte quante nelle precedenti otto gare esterne nella competizione (3V, 2N).

Tommy Maistrello ha realizzato una doppietta nell’ultima gara di campionato, nel pareggio per 3-3 tra Cittadella e Palermo, con tre conclusioni tentate; nelle precedenti nove presenze nella competizione era rimasto a secco con altrettanti tiri effettuati.

Gian Filippo Felicioli ha giocato per il Perugia nella stagione 2018/19, durante la quale ha collezionato nove presenze in Serie B.

Paolo Bartolomei ha disputato con il Cittadella le sue prime due stagioni in Serie B, dal 2016 al 2018 (68 presenze e sei gol, inclusi i playoff), mentre Samuel Di Carmine ha giocato nel club veneto dal 2011 al 2013 (75 partite e 14 reti nel campionato cadetto).

Proprio Di Carmine ha segnato quattro gol contro il Cittadella nella regular season di Serie B, a cui si aggiunge la rete nella finale playoff del 2 giugno 2019 vinta 3-0 dal Verona (che ribaltò l’andata decretando la promozione in A degli scaligeri).

Paolo Bartolomei è il giocatore che in questo campionato di Serie B ha tentato più conclusioni senza mai riuscire a segnare: 31 tiri e zero gol per il giocatore del Perugia.

Il Perugia (insieme al Frosinone) è la formazione che ha subìto meno reti su palla inattiva (5) mentre il Cittadella è 7° (10 reti subite) in questa speciale classifica.

Il Cittadella ha subìto 2 gol nei primi 15 minuti (2° in tutta la Serie B) mentre il Perugia (insieme al Benevento) 7.

LA PARTITA IN DIRETTA TV

Sky Sport, Dazn ed Helbiz Live.

