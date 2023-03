CITTADELLA-PERUGIA | ARBITRA GUALTIERI DI ASTI, AL VAR BANTI DI LIVORNO

Perugia, 15 marzo 2023 – Sarà il signor Matteo Gualtieri della sezione di Asti a dirigere Cittadella-Perugia., gara valida per la 30^ giornata del campionato di Serie BKT in programma sabato 18 marzo 2023 alle ore 14 allo stadio “Tombolato”.

A coadiuvarlo gli assistenti Fabio Schirru di Nichelino e Francesco Cortese di Palermo. Quarto ufficiale sarà Mauro Gangi della sezione di Enna. Al VAR Luca Banti di Livorno, AVAR Oreste Muto di Torre Annunziata.

4 precedente con lui di cui 2 in questa stagione (a Cagliari in Coppa Italia e lo scorso 8 dicembre in casa contro la Spal). Quest’anno 8 gare in Serie B, 1 in Coppa Italia.