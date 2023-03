Perugia, 15 marzo 2023 – L’attaccante biancorosso classe 2006 Flavio Sulejmani è stato convocato dalla selezione Under 17 dell’Albania per disputare le gare valide per la seconda fase di qualificazione al prossimo Europeo di categoria.

L’Albania è stata inserita nel gruppo 8 e affronterà nell’ordine Francia, Svizzera e Lettonia. Si qualificano all’Europeo, in programma tra maggio e giugno in Ungheria, le prime di ogni girone e le migliori sette seconde.