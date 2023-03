PERUGIA-REGGINA | COME OTTENERE il RIMBORSO del BIGLIETTO

Perugia, 14 marzo 2023 – AC Perugia Calcio comunica che il biglietto acquistato per la gara Perugia-Reggina è valido anche per la gara di recupero in programma mercoledì 5 aprile ore 20:15 al Curi.

Per tutti coloro che non potranno assistere alla gara di recupero ecco qui di seguito le modalità di rimborso del biglietto:

per coloro che hanno acquistato i biglietti on line e sul sito sport.ticketone.it possono ottenere il rimborso attraverso la pagina https://www.rimborso.info seguendo la procedura indicata a partire dalle ore 16 di mercoledì 15 marzo fino alle 23:59 di venerdì 17 marzo;

per tutti coloro che hanno acquistato il biglietto presso il punto vendita TicketOne devono recarsi nello stesso punto vendita in cui è stato effettuato l'acquisto muniti di biglietto cartaceo dalle ore 16 di mercoledì 15 marzo fino alle 23:59 di venerdì 17 marzo;

per tutti coloro che hanno acquistato il biglietto presso la biglietteria dello stadio solo qui possono ottenere il rimborso muniti del biglietto cartaceo. La biglietteria è aperta mercoledì 15 marzo dalle 16 alle 19, giovedì 16 e venerdì 17 marzo dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Oltre questa data (17 marzo) non sarà più possibile ottenere il rimborso.

In mancanza di presentazione del biglietto cartaceo non è possibile ottenere il rimborso.