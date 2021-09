ACCREDITI GARE PRIMAVERA E SETTORE GIOVANILE

Per poter assistere alle gare ufficiali del Campionato Primavera 2 / Tim Cup e di tutte le altre gare del settore giovanile sarà necessario inviare richiesta di accredito via mail a settore.giovanile@acperugiacalcio.it

Sarà rilasciato n.1 accredito per singola richiesta. La mail dovrà contenere il contatto telefonico, nome, cognome, luogo e data di nascita del richiedente e l’evento a cui si intende partecipare.

Per i giornalisti la richiesta deve essere prodotta su carta intestata della testata con allegato il tesserino. Per gli osservatori di società affiliate alla FIGC su carta intestata della società e per i possessori di tessera FIGC, AIA, CONI deve essere allegato il titolo abilitativo. L’incompletezza delle informazioni comporterà la non assegnazione del titolo d’ingresso.

AC Perugia Calcio provvederà a rispondervi al recapito mail indicato.

Le richieste verranno soddisfatte fino ad esaurimento posti che sono comunque limitati causa restrizioni Covid.

Si ricorda che l’ingresso al centro sportivo sarà consentito solo se in possesso del Green Pass o tampone delle 48 ore precedenti e documento d’identità in corso di validità.