BARI-PERUGIA | I NUMERI DELLA SFIDA

ll Perugia nella 22^ giornata del girone di andata del campionato di Serie B 2022-2023 affronterà il Bari di mister Michele Mignani, gara in programma sabato 28 gennaio allo stadio “San Nicola”. Calcio d’inizio alle ore 14.

A dirigere l’incontro sarà il signor Luca Zufferli della sezione di Udine a dirigere Bari-Perugia. A coadiuvarlo gli assistenti Alessio Toldo di Pordenone e Michele Lombardi di Brescia. Quarto ufficiale sarà Gianluca Grasso della sezione di Ariano Irpino. Al VAR (on site) Marco Guida di Torre Annunziata, AVAR (on site) Damiano Margani di Latina.

Il Bari ha vinto 18 delle 35 partite di Serie B contro il Perugia (11N, 6P), incluse le ultime tre (tutte con tre gol segnati); i pugliesi non hanno mai ottenuto quattro successi di fila contro gli umbri nella competizione.

Il Perugia ha perso 11 trasferte di Serie B contro il Bari (3V, 3N), la squadra pugliese è quella che ha battuto più volte gli umbri fuori casa.

Il Bari ha segnato almeno quattro gol in tre partite casalinghe di questo campionato (negli unici tre successi interni dei pugliesi); in Serie B solo due volte ci sono riusciti in più occasioni: quattro nel 1930/31 e otto nel 1929/30.

Il Perugia ha ottenuto 20 punti in questa Serie B, solo una volta ne ha conquistati meno a questo punto della competizione: nel 1934/35 (15, considerando sempre tre punti a vittoria).

Solo il Frosinone (sei) ha realizzato più gol del Bari e del Perugia (entrambi tre) in contropiede in questa serie B; inoltre quella pugliese è la squadra con la miglior percentuale realizzativa (12.7%) nel torneo, mentre gli umbri sono penultimi (7.1%) davanti solo al Cittadella (5.5%) in questo parametro.

Tiago Casasola ha contribuito a tre gol nelle ultime tre partite contro il Bari in Serie B (una firma e due assist), contro nessun’altra formazione ha partecipato a più marcature nel torneo; inoltre contro i pugliesi il centrocampista contribuisce a una rete ogni 145 minuti, suo record personale nella competizione.

Cristian Dell’Orco, se scenderà in campo domani, raggiungerà il traguardo delle 50 presenze in biancorosso in tutte le competizioni (suddivise fra Serie B e Coppa Italia). Il Perugia è la squadra dove sta totalizzando il maggior numero di presenze in carriera.

LA PARTITA IN DIRETTA TV

Sky Sport, Dazn ed Helbiz Live.

(dati Stats Perform – Opta)