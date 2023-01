FEMMINILE | DOMENICA 29 GENNAIO SEMIFINALE DI ANDATA coppa eccellenza

Perugia, 27 gennaio 2023 – Pausa di campionato per tutti ma non per il Perugia Women che domenica 29 gennaio alle ore 17:30 presso l’antistadio “Loris Ricci” di Marsciano affronterà la Nestor per l’andata della semifinale di Coppa Italia di Eccellenza.

Le ragazze biancorosse avevano chiuso il girone al primo posto con tre vittorie su altrettante gare guadagnandosi così l’accesso al turno successivo.

Oggi ultimo allenamento in vista della sfida dove si metteranno a punto alcuni dettagli tattici e tecnici.

Ma fra Perugia e Nestor non finisce qui perché fra una settimana altra sfida, questa volta valida per il campionato, precisamente per la prima giornata di ritorno.