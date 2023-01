Perugia, 27 gennaio 2023 – AC Perugia Calcio comunica la cessione a titolo definitivo all’US Ancona del calciatore Federico Melchiorri.

La società ringrazia Federico per l’impegno e la professionalità dimostrata (115 gare e 25 reti in biancorosso) e per il suo contributo alla vittoria del campionato Lega Pro 2020/2021 augurandogli le migliori fortune professionali!