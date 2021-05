Asta maglie Avanti Tutta: ULTIMI GIORNI PER AGGIUDICARSELE

Da giovedì scorso e fino a giovedì 20 maggio infatti è stato messo all’asta l’ultimo lotto di maglie, alcune veramente da collezione vista l’importanza della gara e delle rete segnata.

Sono sei le maglie messe all’asta: quella di Jacopo Murano (indossata in Perugia-Triestina dell’11 aprile scorso con la quale ha segnato la rete del pareggio prima della grande rimonta), Andrea Fulignati (oltre alla maglia anche il pantaloncino indossato in Perugia-Imolese del 6 dicembre), Salvatore Burrai (gol in Perugia-Feralpisalò), Aleandro Rosi (gol in Ravenna-Perugia del 17 aprile scorso), Filippo Sgarbi (Feralpisalò-Perugia, gara della vittoria campionato) e Federico Melchiorri (Perugia-Como di Supercoppa).

Cliccate sul link per partecipare all’asta e aggiudicarvi le maglie! Sosteniamo le iniziative di bene di Avanti Tutta!

https://www.ebay.it/usr/avantituttaonlus