371 presenze ufficiali in carriera con 12 reti, di cui 242 in Serie A (10 reti) con le maglie di Roma, Siena, Parma, Sassuolo, Genoa, Fiorentina, Frosinone, Crotone, 99 in B, e 25 in Lega Pro.

Arrivato nel febbraio 2019 al Perugia con la maglia biancorossa ha totalizzato 79 presenze tra Serie B e Lega Pro (seconda squadra con più presenze in carriera) realizzando 3 reti (2 in campionato, 1 in Coppa Italia!

Tanti auguri Leo!