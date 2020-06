Ascoli-Perugia, i precedenti

Il primo match risale alla stagione 1927/28, con i bianconeri denominati “Vigor Ascoli”, che si impongono 2-0 nell’incontro di seconda divisione. La prima vittoria del Grifo arriva nella stagione 1931/32, in prima divisione, con il punteggio di 1-2. Nel corso degli anni le due si squadre si sono affrontate in diverse competizioni: oltre alla prima e seconda divisione anche in serie C, nella lega interregionale (stagione 1951/52, partita terminata 2-1 per l’Ascoli), IV serie (stagione 1952/53, pareggio senza reti), Coppa Italia (5 settembre 1979 e 17 agosto 2008), Lega Pro ma anche Serie B e Serie A. L’ultima vittoria biancorossa è datata 26 gennaio 2019 con un netto 0-3 grazie alle reti di Verre, Han e Falzerano.