Gaudenzi lascia il ruolo di team manager

A.C. Perugia Calcio comunica che Francesco Gaudenzi non è più il team manager della prima squadra.

Il Club lo ringrazia per il lavoro svolto in questi anni con serietà e professionalità, sia al servizio del settore giovanile che, negli ultimi anni, come team manager della prima squadra. Gaudenzi ha saputo portare avanti il proprio lavoro con passione, dedizione e amore per la squadra dimostrandolo in ogni occasione.

Fino al termine della corrente stagione sportiva il ruolo di team manager sarà ricoperto da Valentino Fronduti.