ALTRA CONFERMA NELLA FEMMINILE | Aleskandra Gwiazdowska

La centrocampista polacca, già in biancorosso nella precedente stagione, si è sempre distinta per rapidità e abilità nel dribbling.

“La mia aspettativa – riferisce la calciatrice classe 1999 – per questa stagione è sicuramente fare un buon campionato ottenendo risultati positivi cercando di migliorare ogni partita. Credo che lo scorso anno ci sia mancata un po’ di fortuna perché abbiamo sempre cercato di mettercela tutta durante le partite e non sempre il nostro impegno è stato ripagato. Quest’anno non possiamo assolutamente sottovalutare la Serie C, che è comunque una categoria difficile, ma daremo il meglio di noi in ogni partita senza risparmiarci nulla”.