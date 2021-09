Perugia, 14 settembre 2021 – Secondo allenamento della settimana per il gruppo biancorosso che prosegue la preparazione, sempre al Fioroni di Ellera, in vista della sfida di sabato contro il Cosenza .

Forza, gioco di posizione, duelli 1 vs 1, duelli 2 vs 2 con sponde e partita per chiudere.

Mercoledì unica seduta a porte chiuse.