Perugia, 14 settembre 2021 – Archiviata la sconfitta contro la Lazio domani torna in campo la Primavera biancorossa impegnata nel turno preliminare di Coppa Italia. Alle 15 a “Villa Silvia” i ragazzi di mister Formisano affronteranno il Cesena di mister Ceccarelli in una gara ad eliminazione diretta: in caso di parità al 90’ verranno disputati i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Il match si disputerà a porte chiuse.