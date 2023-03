L’Athletic Bilbao festeggia 125 anni. Il saluto al Perugia Calcio!

Perugia, 24 marzo 2023 – L’Athletic Club, noto anche come Athletic Bilbao, festeggia quest’anno i 125 anni di storia. Fondato nel 1898, milita da sempre nella massima serie del campionato spagnolo, essendo uno dei tre club, insieme a Barcellona e Real Madrid, ad avere partecipato a tutte le edizioni della prima divisione nazionale fin dalla sua istituzione nel 1928.

E proprio per celebrare questa ricorrenza ha voluto ringraziare gli oltre 600 rivali che ha affrontato in tutti questi anni. E fra i 600 rivali c’è anche il Perugia Calcio incontrato in un’amichevole disputata al San Mamès il 16 agosto 2001 e terminata 2-0 per i baschi. Athletic Bilbao che è tornato, tra l’altro, a Perugia nell’agosto 2019 per affrontare, sempre in amichevole al Curi, la Roma di Fonseca.

In uno dei passaggi della lettera, giunta nella sede biancorossa accompagnata da una stampa risalente al 1915 dell’artista Jose Arrue, la società basca dice che “molte cose sono cambiate nel calcio dal 1898 ma c’è una cosa che rimane intatta all’Athletic Club: la passione e l’entusiasmo con cui viviamo questo sport, una passione che sfocia nella decisione di tesserare solo giocatori baschi, una decisione che ci rende un club unico al mondo. Inviamo questa stampa a tutti i club contro cui abbiamo giocato in modo da preservare la memoria delle nostre sfide. E per sottolineare che, al di là di ogni differenza, siamo uniti dalla stessa passione per il calcio. Oltre questo, condividete con noi l’hashtag commemorativo #Athletic125 in modo che nessuno di noi dimentichi ciò che ci unisce”.

Il presidente Santopadre ha ringraziato il club spagnolo ricambiando l’attestato di stima e con la speranza di poterlo affrontare nuovamente. La stampa verrà esposta all’interno del museo biancorosso.

Qui sotto alcuni scatti dell’amichevole del 16 agosto 2001 foto Roberto Settonce (copyright)

