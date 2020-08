Abbonamenti 2019/2020: modalità di rimborso per le gare giocate a “porte chiuse”

Le informazioni riguardanti le modalità di richiesta dei voucher per il rimborso degli abbonamenti per le gare giocate a porte chiuse durante la stagione sportiva 2019/2020

L’A.C. Perugia Calcio – preso atto dei provvedimenti adottati dalle Autorità competenti che, in riferimento all’emergenza Covid19, hanno disposto la ripresa del Campionato di Serie BKT 2019/20 senza la presenza di pubblico – informa i propri tifosi che i ratei non goduti degli abbonamenti alla stagione sportiva 2019/2020, relativi alle gare casalinghe:

Perugia – Salernitana del 7/3/2020

Perugia-Crotone del 26/6/2020

Perugia-Pordenone del 3/07/2020

Perugia-Cremonese del 17/07/2020

Perugia-Trapani del 27/07/2020

saranno messi a disposizione degli abbonati, in ottemperanza al D.L. del 17 marzo 2020 n. 18, convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27, tramite l’emissione di un voucher digitale. Le richieste di emissione dei voucher potranno essere effettuate in un periodo di tempo limitato e precisamente a partire dalle ore 16.00 del giorno mercoledì 26 agosto 2020 fino alle ore 23.30 di sabato 26 settembre 2020, esclusivamente attraverso l’apposita piattaforma Ticketone raggiungibile al link www.rimborso.info.

Le richieste inviate oltre questo termine non potranno essere accolte.

Gli abbonati richiedenti riceveranno al proprio indirizzo e-mail il voucher in formato PDF. Basterà registrarsi alla piattaforma dedicata inserendo il numero della tessera associata all’abbonamento (Grifo Card) o al supporto cartaceo (abbonamento tradizionale). Il sistema calcolerà in automatico l’importo dei ratei non goduti.

Il voucher avrà validità di 18 mesi dalla data di emissione e potrà essere utilizzato per l’acquisto online di servizi di Ticketing (singoli biglietti o abbonamento stagione sportiva 2020/2021). Con specifico riferimento all’acquisto di singoli biglietti, il voucher potrà essere utilizzato in più transazioni fino al raggiungimento del suo valore.

Il voucher potrà anche essere speso in unica soluzione per l’intero importo per l’acquisto di prodotti del merchandising 2019/2020 stampando ed esibendo il voucher presso l’A.C. Perugia Store di Viale Pietro Conti allo Stadio R. Curi. In questo caso il voucher sarà utilizzabile per un periodo di tempo limitato a partire dal giorno successivo alla sua emissione e fino al termine ultimo di sabato 19 settembre 2020 (si specifica che a partire dal giorno in cui sarà possibile effettuare acquisti di Ticketing per la nuova stagione 2020/2021, non sarà più possibile l’utilizzo del voucher per acquisti di merchandising presso l’A.C. Perugia Store). Il voucher utilizzato presso l’A.C. Perugia Store per acquisti di merchandising non sarà più utilizzabile successivamente per acquisti in ticketing.

L’A.C. Perugia Calcio si riserva la facoltà di modificare e/o aggiornare le modalità di rimborso sopra illustrate, a fronte di eventuali ulteriori provvedimenti adottati dalle Autorità Competenti.

Per informazioni e richieste scrivere a biglietteria@acperugiacalcio.it o chiamare il numero 393 7848332