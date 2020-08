AC Perugia Calcio annuncia di aver affidato il ruolo di Direttore Sportivo a Marco Giannitti.

Nato a Nettuno il 9 febbraio del 1971, Marco Giannetti ha iniziato la sua carriera in ambito sportivo dapprima da calciatore nel ruolo di portiere e successivamente in ambito dirigenziale come direttore sportivo ottenendo importanti successi sportivi.

Il Club augura al direttore un buon lavoro!