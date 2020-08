A.C. Perugia Calcio comunica che dopo 5 anni si è interrotto il rapporto professionale con il Responsabile del Settore Giovanile Giovanni Guerri.

A.C. Perugia Calcio intende ringraziare Guerri per l’apporto fornito in questi anni dedicandosi ai giovani e a lui va il nostro più grande in bocca al lupo per il miglior futuro professionale.

Il ruolo di Responsabile del Settore giovanile sarà affidato a Jacopo Giugliarelli, già responsabile pre agonistica e vivaio.