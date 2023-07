7 luglio 2016 – 7 luglio 2023 | 7 anni di museo

Perugia, 6 luglio 2023 – Il numero “sette“, rispetto ad altre cifre, viene considerato il numero più spirituale, il numero magico per eccellenza, molto spesso associato alla creazione.E per tutti gli amanti del Grifo quest’anno il numero “sette” significa anche il settimo compleanno del museo che si festeggia il 7 luglio.

Da quando il Presidente Santopadre lanciò l’idea e poi nel 2016 avvenne l’inaugurazione ufficiale sono state tante le persone, dai tifosi più sfegatati al semplice curioso, che hanno potuto ammirare i cimeli che rappresentano la storia del club. Non ultima la visita, alcune settimane fa, di uno dei capitani storici del Perugia Calcio Giovanni Tedesco, che ha contribuito in modo indelebile alla storia di questa società.

Il museo nel corso degli anni è diventato un luogo mistico, uno spazio in cui ogni tifoso del Grifo rivive tutti i momenti della storia del club. Ogni foto, ogni video, ogni oggetto è fonte di ricordi e aneddoti davvero indimenticabili.

Il museo biancorosso in questi anni si è contraddistinto sia per i numerosi eventi che hanno visto la partecipazione di ex Grifoni ed ex dirigenti protagonisti della storia del Grifo sia per altre iniziative collaterali come la visita delle scuole, conferenze pre gara e presentazione di libri. Da segnalare l’esposizione di gagliardetti e maglie delle squadre contro cui il Perugia ha giocato in Europa.

E sabato 8 luglio dalle ore 10 alle ore 13 lo spazio del museo sarà aperto a tutti con la commissione di esperti che guiderà tutti gli appassionati in un tour dentro la storia del Perugia.

L’ingresso è gratuito.