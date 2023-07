“STAGIONE PIù CHE POSITIVA, A SETTEMBRE CI ASPETTA UN CAMPIONATO DI SERIE C IMPEGNATIVO”

Con il torneo giovanile che si è disputato in Svezia e che ha visto trionfare l’Under 17 biancorossa, oltre alla coppa disciplina e al premio per la miglior giocatrice del torneo, si è chiusa ufficialmente la stagione delle ragazze del Perugia Calcio.

“È stato un anno impegnativo – spiega il vice presidente Mauro Lucarini nonchè responsabile femminile – perché ci attendeva una vera e propria ripartenza con tutte le incognite del caso e mi sembra che come primo anno possiamo ritenerci soddisfatti”.

Una ripartenza che è iniziata dalla prima squadra. “Ripartire dall’Eccellenza non è stato facile ma abbiamo puntato sulla voglia di riscatto di alcune ragazze che già c’erano nella scorse stagioni a cui si è aggiunta la freschezza di altre giocatrici più giovani. La vittoria del campionato e della coppa Italia sono state la degna conclusione per l’impegno che tutti quanti, in campo e fuori, hanno messo sin dall’inizio. Un ringraziamento sincero va a tutti i tecnici e rispettivi staff di lavoro”.

Tanti i traguardi raggiunti, dai grandi alle varie Under. “Oltre le vittorie citate prima – prosegue Lucarini – vanno aggiunte la coppa disciplina sia in campionato che in Coppa Italia, i secondi posti ottenuti in campionato dall’Under 17 e Under 15, il raggiungimento della fase nazionale della Danone Cup da parte dell’Under 12 e i vari premi ottenuti al torneo in Svezia. I riconoscimenti sul piano comportamentale ci gratificano perché è un obiettivo sul quale puntiamo molto. Da sottolineare anche i buoni numeri ottenuti dalla Scuola Calcio con tante bambine che si sono avvicinate a questo sport”.

La mente però è già proiettata alla prossima stagione. “A settembre ci aspetta un campionato di Serie C molto impegnativo. Ora godiamoci il meritato riposo, a fine agosto riprenderemo l’attività ma il nostro obiettivo non cambia: più che vincere vogliamo creare entusiasmo e attrarre sempre più ragazze all’interno del mondo biancorosso”.