Proseguono i camp estivi in collaborazione con le società affiliate

Perugia, 7 luglio 2023 – La collaborazione con le società affiliate al Perugia Calcio prosegue anche durante il periodo estivo attraverso i camp estivi.

Le attività sono coordinate dagli istruttori e tecnici ufficiali dell’Academy biancorossa che mettono in campo tutta la loro esperienza per rendere le settimane ancora più stimolanti e formative, senza però mai perdere di vista il divertimento e imparando a rispettarsi. Le giornate di camp però non sono solo calcio ma anche occasioni uniche per stringere nuove amicizie tra i giovani ragazzi.

Fulgur Tuscania, Palombara, Castiglione Teverina, Green Planet (Tolentino), Milazzo e La Boracifera (Pisa) hanno già terminato il proprio camp riscuotendo consensi e pareri positivi. Per le prossime settimane sono in programma quelli organizzati dal Marzano (Puglia), Elefantino (Catania), Malta e Canada. A fine agosto invece sarà il turno della Polisportiva Celleno (Viterbo).

Poi un pò di riposo prima della ripresa dei lavori, in programma per il mese di settembre, con tanti impegni e giornate formative.