PROGETTO “SPORT E AMBIENTE” | LA VISITA DELLA SCUOLA DI PICCIONE AL MUSEO DEL GRIFO

Perugia, 2 novembre 2022 – Una mattinata particolare per i 40 ragazzi delle classi 2D e 2E della scuola secondaria di primo grado di Piccione che, accompagnati dagli insegnanti, hanno fatto visita al museo biancorosso per far conoscere la storia dell’AC Perugia Calcio e approfondire il rapporto tra il Club e il territorio.

Un appuntamento che rientra all’interno di un progetto più grande realizzato in collaborazione con l’associazione no profit Iacact guidata da Daniele Mariani sul tema “Sport e ambiente“, un progetto che vuole sensibilizzare i giovani tra i 10 e i 13 anni su come lo sport possa essere strumento per migliorare la natura e la qualità della vita delle comunità.

I giovani ragazzi riuniti nella sala conferenze del museo hanno potuto così ascoltare direttamente dalla voce di Carlo Giulietti, uno degli storici del Perugia Calcio, i principali avvenimenti che hanno caratterizzato la storia biancorossa arricchiti da alcune curiosità e aneddoti divertenti. La visita è poi proseguita presso il salone principale del museo (quello che contiene tutti i più importanti cimeli) dove i ragazzi hanno scattato foto e a seguire hanno potuto ammirare gli spogliatoi e il mitico tunnel che conduce all’entrata dello stadio “Curi”. Qui, con grande emozione, hanno potuto calpestare il manto erboso e scattato alcune foto ricordo prima di fare rientro a scuola.

Martedì 8 novembre sarà invece la scuola stessa ad ospitare un incontro sempre sul tema “Sport e ambiente” al quale sarà presente una rappresentanza della squadra femminile biancorossa.