VIS PESARO-PERUGIA 1-0 | HIGHLIGHTS

Pesaro, domenica 14 aprile 2024 – ore 20:45 – stadio “Tonino Benelli” – 36^ giornata Campionato Lega Pro Girone B

VIS PESARO: 1 Neri F., 4 Zagnoni, 6 Rossoni, 7 Pucciarelli, 9 Nicastro (28′ st Karlsson), 10 Di Paola, 13 Neri G., 16 Obi (1′ st 38 Rossetti), 19 Peixoto, 25 Mattioli, 32 Molina (40′ st 8 Nina). A disp.: 12 Mariani (GK), 22 Polverino (GK), 11 Pecile, 15 Ceccacci, 23 Loru, 28 Foresta, 30 Mamona, 37 Valdifiori, 39 Iervolino, 45 Giorgini, 60 Gulli, 80 Da Pozzo. All.: Roberto Stellone

PERUGIA: 12 Adamonis, 4 Iannoni, 5 Angella (14′ st 7 Paz), 6 Vulikic, 9 Vazquez, 11 Seghetti, 23 Lisi (32′ st 45 Sylla), 24 Torrasi (14′ st 71 Bozzolan), 33 Agosti (1′ st 28 Kouan), 44 Lewis, 94 Mezzoni (23′ st 10 Matos). A disp.: 1 Abibi (GK), 3 Cancellieri, 14 Bezziccheri, 15 Dell’Orco, 16 Bartolomei, 20 Ricci, 21 Cudrig, 73 Polizzi, 91 Souare, 96 Viti. All.: Alessandro Vittorio Formisano

ARBITRO: Andrea Zanotti di Rimini (Luca Chiavaroli di Pescara e Pierpaolo Carella di L’Aquila) IV° UFFICIALE: Michele Coppola di Castellammare di Stabia

RETI: 5′ st Neri G.,

NOTE: serata calda, terreno di gioco in sintetico. Presenti 1638 spettatori (di cui 290 ospiti). Al 41′ pt espulsi Francesco Franzese (allenatore dei portieri Vis Pesaro) e Michele Gatti (collaboratore tecnico Perugia) per proteste. Espulso al 44′ st Rossetti per doppia ammonizione. Ammoniti Seghetti, Kouan, Mezzoni, Neri G., Neri F., Rossetti,